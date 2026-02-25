Умерла актриса Вероника Белковская

Российская актриса Вероника Белковская скончалась на 83-м году жизни. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Свердловского академического театра драмы.

© Вечерняя Москва

— За 49 лет службы театру она сыграла более 70 разноплановых ролей, отразивших широчайший диапазон ее актерских возможностей. 2 октября Вероника Белковская последний раз вышла к зрителю на юбилейном капустнике в честь 95‑летия театра, — добавили на сайте культурного учреждения.

Артистка родилась в Самаре в 1944 году. Уже в 1977 году она стала частью труппы театра. За свою карьеру Белковская также успела сняться в 12 проектах. Среди работ — сериалы «Егерь», «Дело было в Гавриловке», «Золото Лагина», а также фильм «Ехали два шофера».