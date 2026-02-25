В Госдуме указали на ответственность Дурова за теракты, в которых гибнут люди

Депутат Госдумы Андрей Свинцов раскритиковал позицию миллиардера и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он подчеркнул, что предприниматель нарушает законодательство РФ и отказывается сотрудничать с правоохранительными органами.

© Вечерняя Москва

По словам парламентария, Telegram продолжает самостоятельно решать, какую информацию передавать ФСБ для противодействия террористической угрозе, что противоречит действующему законодательству.

Кроме того, Свинцов отметил необходимость открытия юридического лица компании на территории РФ и хранения персональных данных пользователей исключительно на отечественных серверах. Однако руководство мессенджера пока не выполнило указанные требования, подчеркнув свое нежелание соблюдать нормы российского законодательства.

Остается открытым вопрос о реакции руководства Telegram на предъявленные претензии и возможное развитие ситуации вокруг популярного мессенджера в будущем. По словам депутата, мессенджер должен сотрудничать с российскими спецслужбами по вопросам предотвращения терактов, чего сейчас не делается.

— В России граждане относятся к Дурову с уважением. И он должен также уважать граждан той страны, где он родился. Это взаимное уважение. Пусть он окажет содействие нашей стране в борьбе с терроризмом, — заключил Свинцов в беседе с Life.ru, напомнив, что теракты стали происходить в РФ все чаще и в них гибнут люди.

24 февраля Дуров сообщил, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму. Он добавил, что Россия якобы намерена «подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова».

Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев позднее уточнил, что факт использования мессенджера Telegram в случае его признания экстремистским не повлечет за собой уголовного преследования.

Свинцов ранее уточнил, что пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами. Такие покупки, произведенные до момента возможного признания мессенджера запрещенным, являются законными.