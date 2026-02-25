На заборе тоже написано: как в России перепроверяют информацию

В 2026 году количество источников информации продолжает расти, и отличить, где проверенный эксперт, а где личное мнение блогера, становится все сложнее. Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, какой стратегии они придерживаются в условиях инфошума.

© Нейросеть

В случаях, когда в новостях появляется резонансная тема, большинство (59%) респондентов проверяют информацию в нескольких местах. Пятая часть (20%) первым делом обращаются за объяснением к официальному источнику (ведомство, компания, пресс-служба), 11% – к профессиональной редакции СМИ. Личные соцсети экспертов по теме или каналы в мессенджерах набрали по 5% соответственно.

Респонденты отметили темы, по которым доверяют мнению только профессиональной редакции. На первом месте – политика и международные события (36%), далее идут наука, медицина и технологии (23%). При этом четверть (25%) заявили, что для них нет таких тематик и важнее, чтобы контент был интересным. Экономика, финансы и рынок труда набрали 11%. Обзоры происшествий выбрали 5% опрошенных.

На вопрос о том, в каких случаях допустимо получать информацию от непрофессиональных источников, 35% участников опроса выбрали вариант «ни в каких». Но 27% считают уместными личные мнения в соцсетях на прикладные темы – рецепты, быт, хобби и материалы «как сделать/как выбрать». Путешествия и городской контент (обзоры мест и сервисов) набрали 17%, а сложные общественные темы (политика, экономика, безопасность) – 14%. Минимальный интерес отмечен в культуре (4%) и спорте (3%).

Главными факторами доверия к новостному сообщению россияне назвали прозрачность источников и проверяемость. 48% респондентов отметили ссылки на первоисточники, документы и прямые цитаты, еще 31% – проверку фактов и их ясное изложение. Ответственность за ошибки в виде публичных исправлений и обновлений важна для 15%, а личность автора или опыт редакции – для 6%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 20 февраля 2026 года, в нем приняли участие 2 977 интернет-пользователей.