Появились подробности о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина находится дома и в экстренной помощи не нуждается. Об этом сообщила дочь народной артистки РСФСР, опровергнув слухи о вызове скорой, пишет РИА Новости.

По её словам, у актрисы действительно запланировано плановое обследование, но ничего срочного не требуется. Сегодня дочь собирается проконсультироваться с кардиологом по состоянию здоровья матери.

"Мы дома. Ничего не вызывали. Чушь, конечно. Действительно, в планах плановое обследование, но не экстренное", - сказала она.

В октябре прошлого года Федосеева-Шукшина уже проходила плановую госпитализацию. Врачи проводили ей коронарографию — исследование сосудов сердца.

