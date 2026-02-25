Кореевед Ланьков прокомментировал свое выдворение из Латвии

Власти Латвии во вторник депортировали востоковеда Андрея Ланькова. По его словам, он попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики.

© Соцсети

В Риге кореевед должен был выступать с лекцией о Северной Корее.

«За полчаса до начала выступления в зале появилась полиция и иммиграционная служба, которые заявили, что я теперь должен быть из нее немедленно выдворен. Лекция, разумеется, сорвалась», — написал Ланьков в своем телеграм-канале.

По словам исследователя, причину попадания в черный список он не знает. Ланькова довезли до границы, а затем он въехал в Эстонию, где у него также запланирована лекция.

Андрей Ланьков — российский востоковед, специалист по КНДР, кандидат исторических наук. В настоящее время преподает в Университете Кукмин в Сеуле.