Необычное слово захотели внести в словарь русского языка

Слово «абьюзер» может быть включено в новые словари русского языка. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения России Наталия Козловская.

По её словам, у термина нет точного аналога в русском языке, поскольку его значение шире, чем у слова «насильник». Лингвист считает, что есть достаточные культурные и языковые основания для включения лексемы в Словарь иностранных слов.

Козловская также отметила, что «абьюзер» активно используется россиянами примерно с 2013 года. Решение о внесении слова в официальные издания будет способствовать его легитимации в языковом пространстве, уточнила специалист.

Напомним, что абьюзер — это человек, систематически совершающий насилие (физическое, психологическое, экономическое или сексуальное) над своим партнёром, родственником или коллегой.