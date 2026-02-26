С 1 марта за вывески на иностранном языке будут штрафовать

Вступает в силу закон, который для простоты все называют "о защите русского языка от иностранных заимствований". На самом деле это поправки в несколько законодательных актов, которые обеспечивают использование в публичном пространстве русского языка как государственного. Закон обращен к владельцам бизнеса (кофеен, магазинов, парикмахерских и пр.), а также к тем, кто устанавливает указатели и информационные таблички в общественных местах. Их начнут штрафовать за вывески на иностранном языке.

Еще одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства. Теперь застройщики будут обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий.

Иностранные слова на указателях, табличках, знаках не запрещаются вовсе, но для них нужно выбрать более мелкий шрифт и расположить под русской надписью. Никто не обязует переводить на русский язык и названия знаменитых брендов.

Напомним, что этот закон является развитием поправок в закон о государственном языке Российской Федерации, где, в частности, было сказано, что "при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях".

Соответствие или несоответствие нормам русского литературного языка можно будет проверить в четырех словарях. Их список уже есть. В него вошли Орфографический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации (разработчик - Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН), Орфоэпический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН), Словарь иностранных слов (Институт лингвистических исследований РАН), Толковый словарь государственного языка Российской Федерации (Санкт-Петербургский государственный университет).

Чтобы узнать, можно ли употреблять заимствования на вывеске или в названии новых ЖК, нужно просто заглянуть в Словарь иностранных слов. Есть слово - пишите на здоровье. Кстати, любой российский словарь иностранных слов дает заимствованные слова в кириллической транскрипции, как бы уже обрусевшими, принявшими грамматическую форму русского языка.