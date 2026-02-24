Модель из Сочи получила миллионы рублей за некачественную пластику

Модель из Сочи добилась компенсации в размере 6,5 миллионов рублей за некачественную пластическую операцию в частной клинике. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

© Freepik

Отмечается, что девушка добилась как моральной компенсации, так и возмещения убытков. Операцию модель сделала в 2020 году, но действия врачей привели к «неизгладимому обезображиванию лица пациентки, стойкому нарушению ее психоэмоционального состояния». В итоге девушке пришлось пройти курс лечения у другого пластического хирурга, а также у офтальмолога, невролога, косметолога, физиотерапевта, психотерапевта и других специалистов узкого медицинского профиля. Общие расходы на лечение превысили 3 миллиона рублей.

«Ленинский районный суд города Краснодара рассмотрел исковое заявление жительницы города Сочи к клинике "Медист" о расторжении договора об оказании платных медицинских услуг, взыскании средств, уплаченных по договору, неустойки, убытков и компенсации морального вреда. Клиника обжаловала решение районного суда в Краснодарский краевой суд. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, сочла решение справедливым и согласилась с ним», — сообщили в пресс-службе судов.

Ранее СМИ сообщили о том, что россиянка год носила в груди салфетку, забытую хирургом во время операции.