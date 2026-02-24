Исследование: 12% россиян планируют держать Великий пост

Согласно новому исследованию, 12% россиян планируют держать Великий пост. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.

По словам 85% респондентов, они не будут поститься. Ещё 3% респондентов выбрали вариант «другое».

Участие в опросе приняли 4,5 тыс. пользователей.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказала о пользе постного рациона.