В районе поисков Усольцевых зафиксировано странное явление

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь и собачка пропали в конце сентября прошлого года в Красноярском крае. Они ушли в поход и перестали выходить на связь. 12 октября было объявлено о завершении активной фазы поисков. Недавно операцию возобновили с новой силой, но это снова не дало результатов.

© ТВ Центр

Следователи выдвинули три основные версии исчезновения семьи: несчастный случай, убийство и побег. Появилось еще одно косвенное доказательство в пользу последней. Спасатели зафиксировали в тайге в районе пропажи семьи странное явление.

Как рассказала волонтер Светлана Торгашина, которая состоит в одном из поисковых отрядов, в первые дни поисков запускали дроны с тепловизорами, и они зафиксировали таинственные светящиеся точки в районе исчезновения Усольцевых.

Усольцевы в день исчезновения хотели увидеть "камень желаний"

"Тепловизор засек светящиеся точки, мы их отметили на карте. С утра вышли на задачу. Все проверили. Результат вы знаете", — отметила Торгашина в беседе с NGS24.ru.

В это же время еще один дрон транслировал аудиосообщение для потерявшейся семьи.

"Если вы нас слышите, то возьмите палку и постучите по дереву", — говорилось в сообщении.

В тайге прекрасная слышимость, и если бы Ирина и Сергей откликнулись на подаваемый с беспилотников сигнал, их обязательно услышали бы поисковики. Но ответа так и не последовало. А на месте обнаружения светящихся точек спасатели никого не нашли.

Теперь поиски возобновятся только в мае. Как пояснила Торгашина, сейчас в лесу слишком много снега, и продолжить операцию получится только, когда медведи отойдут от зимней спячки и перестанут представлять опасность для волонтеров и спасателей.