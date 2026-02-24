Россиянам рассказали о погодных аномалиях в стране

В ряде регионов России в последние дни наблюдаются погодные аномалии, рассказал журналистам синоптик Александр Ильин. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Метеоролог заметил, что в европейской части России стоит зимняя погода с температурой ниже климатической нормы на 4-6 градусов.

Синоптик уточнил, что речь идет о Мурманской и Архангельской областях, ряде районов Вологодской и Ленинградской областей.

«Если брать Уральский регион, здесь самые большие отклонения температуры от нормы с отрицательным знаком. До 16-18 градусов. Это поле аномальных (даже экстремальных) отклонений температуры будет распределено и по Южной Сибири, по югу всего Сибирского Федерального Округа, вплоть до Байкала», — разъяснил Ильин.

По его данным, на Камчатке, Курильских островах, Сахалине, напротив, фиксируется аномально теплая погода для этого времени года.