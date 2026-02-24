В РФ могут запретить использование агрессивных веществ для борьбы с гололедом

Запрет на использование химических веществ в качестве противогололедных материалов на пешеходных зонах предложили ввести в России. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Эксперты считают, что такие вещества вредят не только почве и загрязняют грунтовые воды, но и становятся причиной травм у собак.

© Российская Газета

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, помимо традиционных песка, гравия, щебня и шлака, в регионах для борьбы с гололедом используют химические соединения (хлориды, ацетаты, карбамиды, нитраты, природные рассолы), которые понижают температуру замерзания воды и ускоряют таяние льда. Но они оказывают резко негативное воздействие на почвы, растения и живые организмы, говорится в документе.

Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на использование таких веществ в пешеходных зонах, разрешив их применение только на автомобильных трассах.

Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко считает, что для собак, особенно мелких пород, контакт с такими веществами - это риск химических ожогов, раздражений и трещин на подушечках лап, что впоследствии приводит к инфекциям и постоянным болям.

"Питомцы, пытаясь вылизать лапы после прогулки, могут случайно проглотить остатки реагентов, что чревато отравлением и другими заболеваниями", - отмечает она.

До 60 процентов соли, которую используют для борьбы с гололедом, попадает в подземные воды

Множество исследований подтверждают, что хлориды в реагентах влияют на почву и воду вокруг дорог, а также вредят животным, говорит и научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.

"Опыт зарубежных стран показывает, что покрытие песком или гранитной крошкой может быть более экологичным, так как такие материалы можно собирать, очищать и использовать повторно. В США и ЕС говорят о контроле перерасхода реагентов, включая более тщательное отслеживание использования и правильное хранение", - рассказывает она.

Эксперт отмечает, что при использовании реагентов страдает не только зона вокруг дорог: большое количество веществ из реагентов накапливается в свалках для снега, а после очистки снег вместе со сточными водами попадает в водоемы.