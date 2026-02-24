Звезда «Вороваек» прокомментировала гибель детей на снежной горке

В жизни одной из самых ярких звезд «Вороваек» Яны Павловой случилась страшная трагедия. Двое детей экс-звезды коллектива насмерть разбились, катаясь на горном склоне. Певица, которая сейчас переживает страшные дни, в беседе с «МК» попросила не задавать ей лишних вопросов.

Трагедия произошла 22 февраля под Оренбургом. Тела 10-летнего мальчика и 22-летней девушки нашли в одном из оврагов в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района. Рельеф горы Красное урочище считает очень серьезным и непредсказуемым: кататься там решаются не все.

В Интернете уже объявили сбор средств в связи с трагедией. Сама артистка старается держаться из последних сил.

- Да, это правда, - говорит Яна о произошедшей беде. - Так и случилось, что говорят. Я говорить не хочу на эту тему.

- Они просто пошли покататься? У вас не было никакого предчувствия?

- Да, просто пошли покататься.

- Они раньше катались там?

- Да. Давайте не будем вопросов задавать. Вы же понимаете, какая ситуация. Я понимаю, что вам надо работать. А мне вот нужно… наверное, отдыхать.

Напомним, что Яна Павлова – первая солистка «Вороваек». Из коллектива артистка ушла пять лет назад. Звезда планировала строить сольную карьеру. Артистка собиралась выпустить альбом: в Интернете даже был организован сбор средств. Однако в последнее время поклонники потеряли ее из вида.

Руководитель коллектива пообещал оказать всяческую помощь Яне. Похороны, судя по поступающей информации, состоятся завтра. Между тем, следователи уже возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).