В Ленинградском зоопарке скончался амурский тигр Амадей

В Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

© телеграм-канал "Ленинградский зоопарк"

Животное ушло из жизни 22 февраля. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

"Его уход – большая и тяжелая утрата для всех нас. В октябре хищнику должно было исполниться 17 лет", – сказано в публикации.

В зоопарке рассказали, что проблемы со здоровьем у Амадея начались с возрастом. У него развилась дистрофия почек и печени, а также появились изменения в кишечнике. Тигра регулярно осматривали ветеринары, а сотрудники зоопарка учитывали его особенности и проявляли заботу.

Ранее в столичном "Москвариуме" на ВДНХ умерла белуха по кличке Понка. Она ушла из жизни в возрасте 35 лет от полиорганной недостаточности. На момент переезда в океанариум более 10 лет назад у животного уже было серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата, которое влекло за собой нарушения работы внутренних органов.