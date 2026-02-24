Гражданам, готовящимся к домашнему аресту, стали предлагать съемные квартиры

Довольно экзотичную услугу стали предлагать находящимся под следствием гражданам российские риелторы. Заплатив немного больше, они могут снять квартиру, которая полностью отвечает требованиям, предъявляемым законодательством.

Объявления о сдаче квартир «под арест» размещают как отдельные риелторские конторы, так и обычные граждане-владельцы недвижимости, понимающие о чем идет речь. Востребованность такого жилья обусловлена тем, что у человека, надеющегося на домашний арест, но не имеющего постоянной регистрации в Москве, довольно невелики шансы на положительное решение суда. Впрочем, даже если гражданин сумеет заблаговременно снять жилье, совершенно не факт, что это удовлетворит суд. Дело в том, что к такой квартире предъявляются довольно жесткие требования. По крайней мере, в ней не должно быть других жильцов, она должна располагаться в определенном районе, у подсудимого на руках должен быть официальный договор аренды. К тому же это должно быть полностью отдельное жилье, а не комната в квартире.

Как пояснили «МК» в одном из агентств, предоставляющих подобного рода услугу, сегодня снять однокомнатную квартиру в Москве можно не дешевле, чем за 55 тыс. рублей (в Подмосковье — от 50 тыс.), но более вероятно, что жилье под арест обойдется в 70-80 тыс. рублей. Для сравнения, обычную «однушку» при желании можно снять за 30 тыс. рублей (в области — за 25 тыс.).

Перед заселением квартиросъемщик должен будет заплатить за первый месяц проживания и столько же отдать в качестве депозита. Кроме того, нужно будет оплатить услуги посредника. Их цена, как правило, соответствует стоимости месячной аренды. Специалисты подбирают жилье, согласовывают условия с собственником и адвокатом, готовят все необходимые документы, после принятия решения суда представители фирмы помогают с заселением. Если суд изберет другую меру пресечения, то гражданину возвращается вся сумма, кроме оплаты услуг фирмы-посредника, в Москве это как минимум 50 тыс. рублей.

Комментирует член Совета при президенте России по правам человека Ева МЕРКАЧЕВА: