Гражданам, готовящимся к домашнему аресту, стали предлагать съемные квартиры
Довольно экзотичную услугу стали предлагать находящимся под следствием гражданам российские риелторы. Заплатив немного больше, они могут снять квартиру, которая полностью отвечает требованиям, предъявляемым законодательством.
Объявления о сдаче квартир «под арест» размещают как отдельные риелторские конторы, так и обычные граждане-владельцы недвижимости, понимающие о чем идет речь. Востребованность такого жилья обусловлена тем, что у человека, надеющегося на домашний арест, но не имеющего постоянной регистрации в Москве, довольно невелики шансы на положительное решение суда. Впрочем, даже если гражданин сумеет заблаговременно снять жилье, совершенно не факт, что это удовлетворит суд. Дело в том, что к такой квартире предъявляются довольно жесткие требования. По крайней мере, в ней не должно быть других жильцов, она должна располагаться в определенном районе, у подсудимого на руках должен быть официальный договор аренды. К тому же это должно быть полностью отдельное жилье, а не комната в квартире.
Как пояснили «МК» в одном из агентств, предоставляющих подобного рода услугу, сегодня снять однокомнатную квартиру в Москве можно не дешевле, чем за 55 тыс. рублей (в Подмосковье — от 50 тыс.), но более вероятно, что жилье под арест обойдется в 70-80 тыс. рублей. Для сравнения, обычную «однушку» при желании можно снять за 30 тыс. рублей (в области — за 25 тыс.).
Перед заселением квартиросъемщик должен будет заплатить за первый месяц проживания и столько же отдать в качестве депозита. Кроме того, нужно будет оплатить услуги посредника. Их цена, как правило, соответствует стоимости месячной аренды. Специалисты подбирают жилье, согласовывают условия с собственником и адвокатом, готовят все необходимые документы, после принятия решения суда представители фирмы помогают с заселением. Если суд изберет другую меру пресечения, то гражданину возвращается вся сумма, кроме оплаты услуг фирмы-посредника, в Москве это как минимум 50 тыс. рублей.
Комментирует член Совета при президенте России по правам человека Ева МЕРКАЧЕВА:
«Подобный сервис появился неслучайно: количество людей, которых отправили под домашний арест, растет, причем этот рост в последние годы достаточно стабилен. Однако у многих людей, которых задержали не по месту прописки, при выборе такой меры пресечения могут возникнуть определенные сложности. Проблема в том, что они не могут предоставить суду адрес, по которому они могли бы отбывать свой домашний арест. Именно по этой причине людей, которые могли бы рассчитывать на более мягкую меру пресечения, помещают в СИЗО. Причина, как правило, достаточно банальна. Многие претендующие на то, чтобы отправиться вместо следственного изолятора по домашний арест, заявляют, что по месту задержания у них есть родственники или друзья, готовые предоставить жилую площадь близкому человеку. Судей не всегда удовлетворяют такие гарантии, поэтому людям отказывают, избирая более строгую меру пресечения. Если же человек, против которого ведется следствие, или его близкие смогут арендовать квартиру конкретно под домашний арест, его шансы могут немного увеличиться. При этом следует осознавать, что не каждая квартира подходит под то, чтобы ее избрать местом исполнения такой меры пресечения. Неудивительно, что нашлись умельцы, предлагающие правильно обустроенные квартиры широкому кругу желающих. Думаю, что это могло бы быть нормальной практикой: если есть возможность арендовать квартиру на законных основаниях, то почему бы этого не сделать. Считаю, что не стоит вставлять палки в колеса тем, кто решил сделать бизнес на этой услуге».