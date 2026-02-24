Почти половина россиян начала сдавать батарейки в спецприемники

Почти половина россиян — 45 процентов — начали сдавать батарейки и прочие опасные отходы в специальные пункты приема или контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом говорится в исследовании Российского экологического оператора (РЭО).

© Вечерняя Москва

Среди лидеров экологической сознательности выделяются Московская и Кировская области, Ненецкий автономный округ и столица, где доля ответственных граждан достигает 70 процентов. Исследование показало, что большинство граждан уже понимают важность правильной утилизации отходов, что способствует формированию экономики замкнутого цикла и улучшению экологии страны.

— РЭО прикладывает большие усилия для формирования у россиян навыков раздельного сбора отходов... Этот несложный процесс вносит ощутимый вклад в развитие экономики замкнутого цикла, так как благодаря сортировке на предприятия попадает качественное вторсырье, — сказали в пресс-службе компании.

Всего в опросе участвовали 8,9 тысячи человек старше 18 лет из всех субъектов РФ. Данные были собраны в 2025 году, сообщает РИАМО.

Более половины россиян (52,5 процента) регулярно занимаются сортировкой бытового мусора. Эти данные следуют из ежегодного опроса, который провел РЭО.