Актриса Драпеко рассказала о своей последней встрече с Ириной Шевчук

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала о том, как в последний раз встретилась с актрисой Ириной Шевчук, которая умерла 24 февраля. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Драпенко, в последний раз она с актрисой виделась во время церемонии открытия памятника, посвященного фильму «А зори здесь тихие» — Ирина Шевчук наиболее известна по роли в этой картине. При этом Драпенко также уточнила, что они с Шевчук общались всю жизнь и часто созванивались.

«Начали общаться еще в далекой юности, когда снимались вместе в фильме "А зори здесь тихие", потом много ездили по разным фестивалям, по разным странам с этой картиной. Считаю, смерть Ирины Борисовны — большая утрата для кинематографа, для культуры и для общественной жизни России», — рассказала она.

Шевчук умерла в возрасте 74 лет утром 24 февраля. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.