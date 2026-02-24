$76.7590.28

Какой была Ирина Шевчук: кадры из жизни звезды «А зори здесь тихие»

Александр Котлеткин
Актрисы Екатерина Маркова и Ирина Шевчук на съемках фильма режиссера С. Ростоцкого "А зори здесь тихие", 1972 год 
© Кокорев/РИА Новости
Ирина Шевчук в фильме режиссера С. Ростоцкого "А зори здесь тихие", 1972 год 
© РИА Новости/РИА Новости
Актер Андрей Мартынов в роли старшины Васкова и актриса Ирина Шевчук в роли Риты Осяниной в фильме режиссера С. Ростоцкого "А зори здесь тихие", 1972 год 
© Кокорев/РИА Новости
Ирина Шевчук в 1976 году 
© Игорь Костин/РИА Новости

Ирина Шевчук в фильме "Белый Бим - Черное ухо", 1977 год 
© Legion-Media
Ирина Шевчук в фильме "Белый Бим - Черное ухо", 1977 год 
© Legion-Media
Ирина Шевчук в 1988 году 
© Галина Кмит/РИА Новости
Актеры Борис Шербаков и Ирина Шевчук на карнавале в честь 20-летия кинофестиваля "Киношок", проходящего в Анапе, 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссер Виктор Мережко и актриса Ирина Шевчук на XVII-м кинофестивале «Киношок», 2008 год 
© Анна Козлова/TACC

Актриса Ирина Шевчук на съемках фильма режиссера Владимира Карабанова "Слон", 2012 год 
© ИТАР-ТАСС/ PR-служба кинокомпании ТЕЛЕСТО
Актриса Ирина Шевчук и ее дочь актриса Александра Шевчук на церемонии открытия 41-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия", 2019 год 
© Гавриил Григоров/ТАСС

На 75-м году из жизни ушла заслуженная артистка России Ирина Шевчук. Как сообщила ТАСС ее дочь Александра, причиной смерти звезды фильма «А зори здесь тихие» стала лимфома головного мозга, с которой она боролась почти три года.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Когда девочке исполнилось 11 лет ее семья переехала в Киев. Ирина не собиралась становиться актрисой, но случайно попала на съемки фильма «Ну и молодёжь!» (по другим данным первой работой будущей звезды советского кино стала картина «Гольфстрим»). После неожиданного кинодебюта Шевчук решила поступать во ВГИК. Вскоре ей удалось оказаться в числе немногих счастливчиков, которые отправились из Киева на учебу в Москву.

В 1972 году артистка исполнила роль зенитчицы Риты Осяниной в культовой военной драме «А зори здесь тихие». Всего за свою карьеру Шевчук приняла участие в съемках более 50 картин. Самыми известными из них были «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и «Белый Бим Черное ухо».

Актриса была замужем за композитором Александром Афанасьевым, он скончался в 2020 году.