Какой была Ирина Шевчук: кадры из жизни звезды «А зори здесь тихие»

На 75-м году из жизни ушла заслуженная артистка России Ирина Шевчук. Как сообщила ТАСС ее дочь Александра, причиной смерти звезды фильма «А зори здесь тихие» стала лимфома головного мозга, с которой она боролась почти три года.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Когда девочке исполнилось 11 лет ее семья переехала в Киев. Ирина не собиралась становиться актрисой, но случайно попала на съемки фильма «Ну и молодёжь!» (по другим данным первой работой будущей звезды советского кино стала картина «Гольфстрим»). После неожиданного кинодебюта Шевчук решила поступать во ВГИК. Вскоре ей удалось оказаться в числе немногих счастливчиков, которые отправились из Киева на учебу в Москву.

В 1972 году артистка исполнила роль зенитчицы Риты Осяниной в культовой военной драме «А зори здесь тихие». Всего за свою карьеру Шевчук приняла участие в съемках более 50 картин. Самыми известными из них были «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и «Белый Бим Черное ухо».

Актриса была замужем за композитором Александром Афанасьевым, он скончался в 2020 году.