Жители Екатеринбурга вынуждены патрулировать улицы из-за догхантеров. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам хозяев, яд впервые нашли у «Клевер Парка» в декабре — тогда не спасли четырех собак, еще двое серьезно пострадали. Яд стали находить в разных районах города.

«Пока в полиции рассматривали заявление, владельцы питомцев стали решать вопрос сами. По камерам нашли неизвестных, которые разливали сиреневое вещество на детских площадках и в парках. Как показала экспертиза, если собака понюхает токсин, на ее спасение есть всего час», — сказано в посте.

Уральцы рассказывают, что от действий догхантеров якобы пострадали шесть питомцев, не выжили — 11.

19 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что в России надо учредить должность регионального инспектора по вопросам ответственного обращения с животными. Поводом для ее инициативы стали участившиеся случаи отравления собак в Подольске, Екатеринбурге и Москве, которые парламентарий назвала проявлением системной проблемы. Она отметила, что сейчас в стране нет единого органа или уполномоченного лица, способного эффективно защищать права животных.