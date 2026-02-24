Названа причина смерти актера из «33 квадратных метров»

Причиной смерти одного из лидеров «О.С.П. – студия» и звезды «33 квадратных метров» Василия Антонова стала пневмония. Об этом рассказал РИА Новости друг актера телеведущий Павел Кабанов.

© Скриншот

По его словам, Антонов ранее «попал в больницу с пневмонией».

«Скорее всего, это был Covid, с которым он не справился. Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне. Утром ей позвонили и сказали, что уже его нет», - пояснил он.

При этом Павел Кабанов отметил, что друзья помогали семье деньгами на лечение.

Ранее на 96-м году жизни скончался актер Роберт Дюваль. Он наиболее известен по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», и в 1984 году получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.