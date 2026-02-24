$76.7590.28

Названы самые "пьющие" российские регионы

Карелия возглавила рейтинг регионов по потреблению крепкого алкоголя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование по итогам прошлого года.

В среднем на одного взрослого жителя республики приходится более 21 литра крепких напитков в год - это примерно вдвое выше общероссийского уровня.

В пятёрку также вошли Сахалинская область, Коми, Чукотка и Магаданская область. При этом в целом по стране потребление алкоголя снизилось.

Меньше стали пить крепкое, вино и пиво. Лидером по вину стала Московская область, а по пиву - Мурманская.