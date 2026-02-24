Названы лучшие регионы России для жизни

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни. Результаты исследования публикует РИА Новости.

Пальму первенства столицы удерживают годами, в 2026-м их сводный рейтинговый балл превысил 80 из 100 возможных баллов. Не изменяя себе, входит в тройку лидеров по качеству жизни и Подмосковье. Следом в рейтинге агентства идет Кубань с чуть более чем 77 баллами. Также в первую десятку попали Татарстан, Ростовская, Ленинградская, Калининградская, Самарская и Воронежская области. Именно на эти регионы приходится свыше 45 процентов суммарного объема валового регионального продукта (ВРП) страны. Аналогичным образом первая десятка рейтинга выглядела и в 2025 году, за исключением Ханты-Мансийского округа, который потерял семь позиций, уступив место Воронежу.

Замыкает рейтинг агентства Республика Алтай, Чукотка, Курганская область, Карелия, Архангельская область, Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува. В сравнении с прошлым годом, десятку аутсайдеров покинула Карачаево-Черкесия, поднявшись на четыре строчки вверх. Карелия и Чукотский автономный округ, напротив, оказались среди замыкающих впервые с 2025-го. Заметнее всего в рейтинге поднялась Чечня, прибавив 6,1 пункта.

Ранее россияне рассказали, какой город, по их мнению, лучше других сочетает в себе природу и застройку. Таковым для граждан является курортный Сочи. Второе место заняла Казань, следом россияне назвали Москву и Северную столицу.