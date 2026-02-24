Компания «Бродвей Москва» выпустила трейлер мегапопулярного мюзикла «День влюбленных»

Романтическая комедия о молодой паре, столкнувшейся со сложностями после года безоблачных отношений, стала абсолютным фаворитом зрителей на День святого Валентина: 14 февраля мюзикл с аншлагами сыграли в театре «Маска» (МДМ) сразу четыре раза подряд за один день, что стало театральным рекордом! По случаю этого события «Бродвей Москва» выпустила новый яркий и динамичный зажигательный клип, в котором использованы несколько хитов постановки.

© Пресс-служба «Бродвей Москва»

По сюжету, идеальная пара на пути к заветному «долго и счастливо» впервые сталкивается с серьезными вопросами, которые пока не знает как решить. Зато знают все вокруг: бесчисленные родственники, друзья, коллеги и даже бывшие спешат на помощь с непрошеными советами, что только усугубляет ситуацию. Кажется, весь мир уверен, что именно для влюбленных лучше, однако героям самим предстоит разобраться в собственных чувствах – и при этом постараться не сойти с ума от назойливости «доброжелателей».

Мюзикл «День влюбленных» создан командой театрального продюсера Дмитрия Богачёва («Призрак Оперы», «Шахматы», Mamma Mia!, Chicago, «Ничего не бойся, я с тобой», «Последняя сказка»), в которую вошли режиссёр Анна Шевчук, хореограф Ирина Кашуба, композитор Евгений Загот, художник-постановщик Александр Сиваев и видеограф Ася Мухина.

© Пресс-служба «Бродвей Москва»

Вместе с мюзиклом «Первое свидание», «День влюблённых» составляет оригинальный театральный сериал о разных этапах в отношениях: лучше всего посмотреть оба, но и по отдельности каждый является законченной историей. Первый – о знакомстве героев, второй – о том, как влюбленным сохранить себя и любовь, когда кажется, что встречаешься не только друг с другом, но и со всем окружением своей половины.

© Пресс-служба «Бродвей Москва»

Зажигательный тизер «Дня влюблённых» даёт отличное представление о настроении мюзикла, но по-настоящему проникнуться обаятельными персонажами, прочувствовать современный ритм, оценить яркие номера и песни, которым хочется подпевать, можно, конечно, только на живом спектакле в театре «Маска».