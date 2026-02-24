Найдена закономерность в совершающихся на территории России терактах

Фокус атак при совершении терактов на территории России смещается, под ударом все чаще оказываются сотрудники полиции, и удары по ним являются атакой на российскую вертикаль власти. Эту закономерность отметил в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, своими действиями террористы пытаются подорвать доверие к российским властям.

«Это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать "уязвимость" государства. При этом именно рядовые инспекторы, выходящие на смену, оказываются первыми в зоне риска», — заявил военкор.

В ночь на 24 февраля в Москве произошел взрыв. Неизвестный метнул взрывное устройство в полицейскую машину. Известно о смерти двух сотрудников полиции.