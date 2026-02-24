Звезда сериала «33 квадратных метра» умер в нищете и одиночестве

Ушел из жизни актер и комик Василий Антонов, звезда сериала «33 квадратных метра» и участник проектов ОСП‑студии. Ему было 62 года. Об этом в соцсетях сообщила Наталья Белоголовцева, жена его коллеги Сергея Белоголовцева.

© Kino-teatr.ru

Последние годы Антонов жил бедно и в одиночестве. Причиной смерти стали алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов.

В 90-е и 2000-е Антонов был на пике популярности: съемки, гастроли, банкеты. Но то, что начиналось как часть тусовки, переросло в тяжелую зависимость.

Друзья предлагали актеру написать книгу, чтобы отвлечься. Как вспоминала Белоголовцева, книга вышла, но «оказалась плохой и очень злобной».