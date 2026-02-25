Соседи подарили конверт с деньгами дворнику, спасшему ребенка в Петербурге

Жильцы дома в Санкт-Петербурге, во дворе которого дворник Хайрулло Ибадуллаев поймал выпавшего из окна ребенка, вручили ему конверт с деньгами. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил телеканал RT.

© Вечерняя Москва

Сначала средства собирали только сами жильцы дома, но позднее информация об этом распространилась в Сети, и деньги стали присылать жители разных городов страны.

Ибадуллаев рассказал, что планирует потратить деньги на погашение кредита, ремонт дома и здоровье родителей. Он добавил, что намерен вернуться к семье в Узбекистан. Также дворник рассказал, что очень хочет увидеть спасенного мальчика и поговорить с ним, передает телеканал.

Инцидент произошел вечером 22 февраля. Повисший на карнизе мальчик отпустил руки и упал с седьмого этажа вниз головой. Находившийся внизу мужчина принял удар на себя, поймав его на грудь. В результате у дворника диагностировали переломы кисти и ребер, а у малыша — перелом ноги и травмы внутренних органов.

23 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил Хайрулло Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество» — прим. «ВМ»).