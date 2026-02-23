В Петербурге почтили память пожарных, погибших при тушении гостиницы «Ленинград»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память пожарных, погибших при тушении гостиницы «Ленинград».

Об этом сообщили в его пресс-службе в понедельник, 23 февраля.

— Беглов почтил сегодня память пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Торжественно-траурная церемония состоялась на Серафимовском кладбище в 35-ю годовщину со дня гибели девяти ленинградских пожарных при тушении огня в гостинице «Ленинград», — говорится в публикации.

На месте объявили минуту молчания и провели литургию. Губернатор сказал, что 23 февраля 1991 года стало трагическим днем для города — в этот день они вспоминают всех пожарных и спасателей, которые погибли на боевом посту.

Трагедия произошла 23 февраля 1991 года, когда девять ленинградских пожарных и сотрудник милиции ценой своей жизни спасли людей из горящей гостиницы. Возгорание началось в одном из номеров на седьмом этаже и быстро распространилось по коридорам.

Утром того же дня президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак памяти и уважения ко всем защитникам, отдавшим свои жизни за Отечество. Под звуки военного оркестра военнослужащие почетного караула установили венок, составленный из алых роз и елового лапника, перед Вечным огнем. Путин подошел к венку, опустился на одно колено и поправил ленты, выполненные в цветах российского флага с надписью: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».