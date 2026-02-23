Актер из «Глухаря» получил ранение в зоне СВО

Российский актер Олег Протасов рассказал, что получил осколочное ранение в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В программе «Звезды сошлись» он раскрыл подробности.

По его словам, он впервые посетил зону СВО 15 апреля 2022 года и с тех пор совершил 11 поездок в места боевых действий, где выступал с концертами.

— Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать с 18 на 19 июля — две мины прилетело, — поделился он в программе.

По его словам, взрывная волна выбила стекла, и один из осколков попал ему в руку, которой он защищал голову.

До этого российского актера Николая Ткаченко, который погиб в зоне специальной военной операции, посмертно наградили орденом Мужества и медалью Жукова. О смерти актера в зоне специальной военной операции рассказал 2 февраля актер Рамиз Алиев. Подробностей произошедшего он не привел. Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкине. Он снялся примерно в 20 картинах и сериалах, среди которых «Триада», «Триггер», «Тест на беременность», «Галя, у нас отмена!».