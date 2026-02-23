Охлобыстин раскрыл, отчего Симоньян заболела раком

Актер рассказал, что Маргарита Симоньян слегла на фоне стресса. Он прокомментировал ее состояние.

Иван Охлобыстин в эфире «Судьбы человека» вспомнил друга Тиграна Кеосаяна, умершего после 9 месяцев комы. Режиссер был талантливым и преданным Родине — Охлобыстин знал его с 19 лет, вместе служили и учились с Федором Бондарчуком.

Больше всего актер переживает за Маргариту Симоньян:

«У нее онкология, сейчас бритая до сих пор. Заболела на фоне стресса — она сильно страдала, ведь у них была прекрасная история любви».​

Симоньян проходит операцию, химию, лучевую и гормоны. Охлобыстин уверен:

«Она сильный человек, справится. Поможем, если нужно».

Вдова растит троих детей и живет почти нормально, несмотря на боли и облысение.