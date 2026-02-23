Охлобыстин раскрыл, отчего Симоньян заболела раком
Актер рассказал, что Маргарита Симоньян слегла на фоне стресса. Он прокомментировал ее состояние.
Иван Охлобыстин в эфире «Судьбы человека» вспомнил друга Тиграна Кеосаяна, умершего после 9 месяцев комы. Режиссер был талантливым и преданным Родине — Охлобыстин знал его с 19 лет, вместе служили и учились с Федором Бондарчуком.
Больше всего актер переживает за Маргариту Симоньян:
«У нее онкология, сейчас бритая до сих пор. Заболела на фоне стресса — она сильно страдала, ведь у них была прекрасная история любви».
Симоньян проходит операцию, химию, лучевую и гормоны. Охлобыстин уверен:
«Она сильный человек, справится. Поможем, если нужно».
Вдова растит троих детей и живет почти нормально, несмотря на боли и облысение.