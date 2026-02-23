$76.7590.28

Охлобыстин предположил, почему Симоньян заболела раком

Ирина Лебедева

Иван Охлобыстин был близким другом Тиграна Кеосаяна, которого не стало 26 сентября 2025 года. Об их дружбе актер рассказал в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия». По мнению Ивана, Тигран сделал все, чтобы принести пользу нашей стране.

«Для меня это очень важно. Помимо того, что я знаком с ним с 19 лет! Мы вместе — это я, он и Федя Бондарчук уходили в армию. Только вот я ушел на полгода раньше, а они позже. Мы все вместе потом учились оставшиеся годы», — рассказал Иван.

Охлобыстин теперь переживает за его жену Маргариту Симоньян. Она тоже его давняя подруга, пишет Тhevoicemag.

«Мы познакомились с ней отдельно от Тиграна. Она сильно страдала, очень любила его. И он любил ее, у них была прекрасна история любви», — сказал он.

Охлобыстин убежден, что проблемы со здоровьем у Маргариты из-за переживаний. Он готов оказать ей любую помощь.

«У нее такой стресс. У нее онкология, и она сейчас бритая до сих пор. Справится, все нормально будет. Она сильный человечек, я ее люблю. Если нужна будет помощь, то поможем», — сказал актер.

Ранее Иван Охлобыстин откровенно рассказал, почему после выхода Михаила Ефремова на свободу они так и не встретились. По словам актера, он сознательно не делает первый шаг, поскольку считает ситуацию крайне деликатной.