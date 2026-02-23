Курьера пиццерии уволили после помощи бездомной собаке

Сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» оказалась во внимании общественности из-за решения руководства одной из точек в Челябинске. Поводом стал инцидент с участием сотрудника-курьера, проявившего заботу о бродячей собаке. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Сотрудник по имени Михаил заметил животное возле входа в ресторан и решил укрыть его пледом. Это действие попало на камеру видеонаблюдения и якобы вызвало недовольство нового управляющего персонала. После этого, как утверждается, курьера уволили, обвинив его в нарушении трудовой дисциплины.

Собака получила прозвище «Додобоня» среди работников ресторана. Она известна и среди посетителей заведения благодаря своему дружелюбию. История быстро распространилась в социальных сетях и вызвала широкий резонанс среди пользователей.

Многие клиенты выразили свое возмущение решением руководства и начали бойкотировать рестораны сети, отказываясь от заказов и посещения заведений. Пользователи призвали компанию пересмотреть свою позицию относительно этой ситуации и наказать виновных руководителей.

Представители сети пиццерий после поднявшейся волны возмущения заверили, что причиной для увольнения сотрудника стала не помощь собаке, а систематические прогулы смен. Саму Додобоню отправят в местный приют для бездомных животных, следует из публикации.

Другая история произошла летом 2025 года, когда официанта уволили из ресторана «Тарас Бульба» в районе Южное Бутово из-за того, что тот принес гостям-мусульманам свиное сало. По словам матери молодого человека, бесплатные закуски перед заказом являются стандартной практикой в этом заведении.