В одном из районов Иркутской области ввели режим повышенной готовности

В Ольхонском районе Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за льда на озере. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Сегодня на заседании КЧС приняли решение о введении режима повышенной готовности на территории Ольхонского района. В связи с погодными условиями до острова по-прежнему не открыта ледовая переправа», — написал он.

Глава региона предупредил, что проезд по льду крайне опасен. В связи с ситуацией создан оперативный штаб. Губернатор отметил, что лично будет руководить им.

Кроме того, Кобзев призвал четко спланировать въезд и выезд туристических групп на Ольхоне. Также, по его словам, нужно продолжить обследование льда, чтобы оценить возможность обустройства переправы в другом месте. Работу будут вести совместно Минтранспорта и дорожного хозяйства региона и региональным МЧС, добавил губернатор.

20 февраля на Байкале в районе острова Ольхон грузовой автомобиль провалился под лед. По информации очевидцев, водитель грузовика ехал по неоткрытой ледовой переправе, где выезд на лед запрещен из-за сложной обстановки. Грузовик частично ушел под воду.

Ранее студент спас жизнь пенсионеру, провалившемуся под лед в Екатеринбурге.