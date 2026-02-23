На Россию надвигается циклонический вихрь

Центральную часть России ожидает пасмурная погода. Циклонический вихрь придет уже завтра, 24 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник Центральную Россию накроет циклонический вихрь. Станет пасмурно, временами снег. Ветер восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью минус четыре - минус семь, завтра днем ноль - минус три», - цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец добавил, что атмосферное давление составит порядка 746 миллиметров ртутного столба.

Высота снежного покрова в Москве стала самой большой за время метеонаблюдений

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о необычном природном явлении, которое произошло в Москве. Жители столицы и Подмосковья снова заметили световые столбы в небе.