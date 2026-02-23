Налоговая заблокировала счета единственного бизнеса Максима Лагашкина

Налоговая заблокировала счета единственного бизнеса известного актера Максима Лагашкина. Его расположенный в центре Москвы Dream Bar накопил долгов на 3 млн рублей, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в прошлом году руководство заведения перестало рассчитываться с поставщиками за продукты и алкоголь. На компанию подали шесть исков на 1,6 млн рублей. Суд удовлетворил все иски.

К концу 2025-го Dream Bar накопил долгов перед налоговой — на 1,8 млн рублей, в итоге ведомство заблокировало фирме счета.

Журналисты заметили, что 2026-й также начался с судебных разбирательств: за полтора месяца компании Лагашкина прилетело четыре новых иска от поставщиков на 245 тыс. рублей.

Максим Вадимович Лагашкин — российский актёр театра, кино и телевидения, продюсер. Наиболее известен благодаря роли участкового Сергея Маслова в телесериале «Жуки».

Кроме того, снимался в лентах и сериалах «Марш Турецкого. Новое назначение», «Дальнобойщики-2», «Есенин», «Диверсант. Конец войны», « Джентльмены, удачи!», «Мисс Полиция».