Священник РПЦ напомнил россиянам о запретах Великого поста

Священник РПЦ Максим Козлов напомнил россиянам о запретах Великого поста. Его слова передает РИА Новости.

В понедельник, 2023 февраля, для верующих начинается Великий пост.

Священник напомнил, что для соблюдения предписаний поста следует отказаться от мяса. Под запрет также попадают яйца и молочная продукция.

В 2026 году Великий пост продлится до 11 апреля.

Ранее в РПЦ высказались о сжигании чучела Масленицы. Там заявили об отсутствии связи этой традиции с языческими практиками, назвав разведение костров в этот день «неким развлекательным действом».