Священник РПЦ напомнил россиянам о запретах Великого поста
Священник РПЦ Максим Козлов напомнил россиянам о запретах Великого поста. Его слова передает РИА Новости.
В понедельник, 2023 февраля, для верующих начинается Великий пост.
Священник напомнил, что для соблюдения предписаний поста следует отказаться от мяса. Под запрет также попадают яйца и молочная продукция.
В 2026 году Великий пост продлится до 11 апреля.
Ранее в РПЦ высказались о сжигании чучела Масленицы. Там заявили об отсутствии связи этой традиции с языческими практиками, назвав разведение костров в этот день «неким развлекательным действом».