Имущество хоккеиста Телегина объявили в розыск

Имущество олимпийского чемпиона, хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина объявили в розыск из-за долгов в 71 млн рублей, следует из судебных материалов.

Как сообщает ТАСС, розыск ведёт Тропарёво-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП России.

Отмечается, что у Телегина есть долг на сумму более 71,3 млн рублей, в том числе в пользу бывшей жены заслуженной артистки России Пелагеи.

