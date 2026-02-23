Для родителей в РФ подготовят рекомендации по воспитанию детей

Минпросвещения подготовит методические материалы для родителей детей дошкольного возраста. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, документы помогут семьям лучше учитывать возрастные особенности ребенка в процессе воспитания. Кравцов отметил, что ведомство рассматривает семью и детский сад как партнеров и намерено укреплять это взаимодействие через просветительские инициативы.

© Газета.Ru

Рекомендации будут направлены на то, чтобы родители лучше понимали задачи дошкольного развития и могли применять их в повседневной практике. Министр также сообщил, что министерство планирует создать единый российский цифровой ресурс для воспитателей и родителей. На платформе разместят методические и справочные материалы.

Доступ к сервису предполагается обеспечить в том числе через мессенджер MAX. Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования. Как уточняли в ведомстве, инициатива призвана повысить качество воспитания и развития детей, обновить инфраструктуру детских садов и поддержать педагогов. 14 февраля Кравцов заявил, что Минпросвещения планирует внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

По словам министра, будут разработаны рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детсадов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.