Слуцкий предложил не увольнять жен и мужей участников СВО

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с предложением законодательно запретить увольнение жен и мужей участников специальной военной операции (СВО) по инициативе работодателя. Письмо есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с данной категорией граждан, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», — говорится в письме.

Слуцкий отметил, что имеют место случаи увольнения данных сотрудников, которые не связаны напрямую с их профессиональными качествами. По мнению депутата, указанная поправка повлияет на повышение морального духа Российской армии.

