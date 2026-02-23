Российский экипаж МКС поздравил военных с Днём защитника Отечества

Российские космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев с МКС поздравили россиян с Днём защитника Отечества.

Видео с поздравлениями опубликовано в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Cегодня мы чествуем вас, людей, связавших свою жизнь с военным служением Родине. И вставших на защиту рубежей и национальных интересов России», — сказал Кудь-Сверчков.

Микаев подчеркнул, что благодаря службе военнослужащих граждане России могут спокойно жить и работать, находясь под надёжной защитой. Он отметил, что российских воинов всегда отличали профессионализм, сила духа и самоотверженность.

Федяев, в свою очередь, отметил, что выбравшие военную службу доказали, что для них «Родина» и «честь» — не пустые слова.

Космонавты выразили российским военнослужащим благодарность за героизм, мужество и верность долгу.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, назвав 23 Февраля символом искренней народной любви к тем, кто посвятил свою жизнь службе.