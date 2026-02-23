23 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

23 февраля в разных странах отмечают День защитника Отечества, Международный день взаимопонимания и мира, а также Всемирный день борьбы с издевательствами. Как празднуют 23 февраля в мире и на какие приметы в этот день стоит обратить внимание — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День защитника Отечества

День защитника Отечества в России отмечают каждый год. В первую очередь 23 февраля — это символ уважения к стране и ее героям. В этот день люди чтят подвиги защитников страны, устраивают праздничные мероприятия и поздравляют всех мужчин — как служивших, так и нет.

Кстати, предшественником этого дня можно считать День Георгиевских кавалеров, который отмечали 26 ноября (по старому стилю) с момента учреждения ордена в 1769 году.

Праздники в мире

Международный день взаимопонимания и мира

В 1905 году в этот день четверо чикагских друзей во время встречи решили создать клуб дружбы и сотрудничества деловых людей. Так был организован Rotary International. Его цель — сплочение людей разных национальностей, политических взглядов и вероисповеданий. Сейчас более 33 тысяч отделений Rotary International работает по всему миру, 90 из них находятся в России.

Какие еще праздники отмечают в мире 23 февраля

День дизельного двигателя. Международный день собачьего печенья. День Вооруженных сил в Таджикистане. День рождения императора в Японии. День сражений подушками.

Церковный праздник

Праздник иконы Божией Матери «Огневидная»

Икона создана до крещения Руси — около 598 года. Ее считают чудотворной, никаких сказаний о месте ее возникновения не сохранилось.

Божия Матерь на этой иконе изображена одна, без Младенца Иисуса. Одежда на Богоматери красного цвета, что символизирует кровь, пролитую за человечество. Огненный оттенок иконы также напоминает очистительный огонь, который сжигает все людские проявления зла.

В этот день «Огневидной» Божией Матери молятся о счастливом материнстве, легких родах и защите от бед и напастий.

День памяти Преподобного Прохора Печерского

Святой Прохор Печерский жил в XI веке в Киеве. Его также называли Лебедником за то, что вместо хлеба он питался лебедой. Во время нашествия половцев, когда начался страшный голод, он пек из сорняков вкусный хлеб и делал из золы соль, раздавая их нуждающимся.

Торговцы обратились с жалобой на монаха, и тогда князь Святополок отобрал у Прохора всю соль. Но она тут же превратилась в золу. Князь пришел просить прощения у монаха. Святополк пообещал, что если Прохор скончается раньше, то он сам отнесет его гроб с телом в пещеру, чтобы Господь простил обиду. Так и случилось. Князь даже оставил свое войско перед решающим сражением с половцами, чтобы исполнить обет. А после возвращения разбил врага.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 февраля

Первый день Великого поста. День памяти священномученика Харалампия Магнезийского. День памяти праведной Галины. День памяти Преподобного Лонгина Коряжемского.

Приметы и традиции на 23 февраля

Вороны устроились на верхушках деревьев — к снегу. На небе светит яркий месяц — к грозе. Если порог входной двери дома первой переступит женщина — к матриархату в семье. Если тяжелобольной в этот день начнет свое лечение, то его недуг пройдет очень скоро.

Кто родился 23 февраля

Работы Малевича, художника-авангардиста, выполнены в совершенно разных стилях: кубизм, импрессионизм, алогизм, неопримитивизм. Сам же художник создал новое направление — супрематизм, которое впоследствии начали использовать не только в живописи, но и в кинематографе, дизайне, архитектуре.

23 февраля исполняется 81 год со дня рождения актера, народного артиста СССР, одного из ярчайших звезд театра «Ленком». За всю свою жизнь снялся более чем в 80 кинокартинах.

Кто еще родился 23 февраля

Георгий Габричевский (1860 — 1907) — русский микробиолог. Денис Мантуров (57 лет) — российский государственный и политический деятель. Аллан Кормак (1924 — 1998) — разработчик компьютерной томографии, лауреат Нобелевской премии, американский физик. Кристин Дэвис (61 год) — американская актриса, продюсер. Эмили Блант (43 года) – англо-американская актриса.