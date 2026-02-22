Считавшийся мертвым российский боец очнулся в морге

Российский военнослужащий Александр Рочев с позывным "Лис" получил ранение, и медики решили, что он мертв, но в морге мужчина очнулся. Об этом сообщает РИА Новости.

Боец проходил службу в группировке войск "Днепр". В один из дней командование поставило задачу занять определенные точки и закрепиться на них. "Лис" и его сослуживцы приступили к выполнению приказа.

По местности, где они находились, ВСУ вели непрерывные обстрелы. Несмотря на это, российские бойцы выполняли поставленную задачу. Однако в какой-то момент они были ранены.

Через некоторое время их эвакуировали и отправили в населенный пункт Новогоровка в Запорожской области. В дороге "Лис" потерял сознание.

"Потом просто просыпаюсь, какой-то стол металлический, стоит женщина вроде бы со шлангом, поливает меня водой", - вспоминает боец.

"Я так понял, видимо, когда отключился, пульс уже не прощупывался. И они меня, видимо вместе с погибшим сослуживцем сгрузили в морг", - добавил он.

Медицинский работник, обмывавшая тело, сразу же позвала врача.

"На меня так смотрит и орет на меня: "Дыши, дыши!" Я такой вдохнул", - с улыбкой рассказывает Рочев.

После этого мужчину отправили в госпиталь в Севастополе, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Рочев рассчитывает вернуться на службе, а пока помогает медицинскому персоналу.

За мужество и самоотверженность "Лиса" наградили медалями Жукова и "За отвагу".