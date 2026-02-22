Умер советский разведчик Петрос Петросян

Умер 102-летний Петрос Петросян, советский разведчик и ветеран ВОВ
Умер советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Петрос Петросян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Объединения ветеранов Армении, главного редактора журнала "Ветеран" Елену Шуваеву.
"Петрос Арташесович скончался вчера вечером", - приводятся в публикации ее слова.
Шуваева добавила, что в минувшем декабре ему исполнилось 102 года.
Петрос Петросян родился 19 декабря 1923 года в Армении. После окончания школы в 1941 году добровольцем вступил в ряды Красной армии, с 1942 года участвовал в боевых действиях.
Петросян принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Чехословакии. Дошел до Берлина. Был трижды ранен.
В период с 1959 по 1972 годы Петросян был разведчиком на Ближнем Востоке, также работал в Европе, Африке и на Американском континенте.