Минтранс: Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы

Авиакомпании РФ завершили программу вывозных рейсов российских туристов с Кубы, сегодня вечером в аэропорту Шереметьево приземлился заключительный вывозной рейс из Варадеро, передает Минтранс России.

"Сегодня в 17:27 по мск в аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы", - сообщает ведомство.

Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind).

В сумме оба перевозчика в ходе девяти рейсов на маршрутах из аэропортов Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина в Москву перевезли почти 4,3 тысячи пассажиров.

Напомним, в связи со сложностями с заправкой топливом самолетов на Кубе авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и "Северный ветер" (Nordwind) внесли коррективы в программу своих полетов в аэропорты этой страны. Рейсы выполнялись с загрузкой только на обратном направлении - для вывоза россиян с Кубы.

"Программа вывозных рейсов осуществлена благодаря продуктивному взаимодействию Минтранса России и Росавиации с авиационными властями Кубы", - подчеркнули в ведомстве.

Возможность возобновления рейсов будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина, добавили там.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что Россия ведет работу по оказанию помощи Кубе, переживающей топливный кризис из-за пошлин США.