В Петербурге власти предоставили семье зверски убитого мальчика жилье

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга предоставила семье девятилетнего Паши, жестоко убитого в феврале, временное жилье. Об этом 22 февраля сообщил адвокат Никита Сорокин, представляющий интересы родителей, братьев и сестер мальчика. По его словам, социальные службы отреагировали на бедственное положение семьи и выделили квартиру с новым ремонтом, правда, пока без мебели. Обустройством временного жилья займутся волонтеры.

© Московский Комсомолец

Временное переселение связано с плачевным состоянием собственной квартиры семьи, где проживают родители и шестеро детей. Как пояснил адвокат, ранее на родителей составляли протокол о неисполнении родительских обязанностей, и он появился как раз из-за старого, аварийного ремонта в жилье. Теперь администрация взяла на себя обязательства привести квартиру в порядок, после чего семья сможет вернуться. Кроме того, петербуржцев поставили в очередь на улучшение жилищных условий.

«Очень ценно, что сейчас мы видим со стороны администрации желание помогать семье, а не разрушать ее», — отметил Сорокин.

Адвокат также подчеркнул, что в настоящий момент органы опеки не рассматривают вопрос о лишении родителей прав в отношении остальных детей. Семья получает необходимую психологическую и социальную поддержку.

Напомним, трагедия произошла 30 января, когда Паша ушел из дома и не вернулся. Его тело нашли 3 февраля в районе Нижнего Шингерского водопада. В убийстве обвиняется 38-летний мужчина. По версии следствия, он встретил мальчика на парковке, где тот подрабатывал мойкой машин, увез ребенка и расправился с ним. Подозреваемый арестован и ожидает суда.