Одной категории россиян захотели списать долги в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье банки могли бы списать долги по кредитам многодетным семьям и семьям участников СВО, заметил в беседе с журналистами «Абзаца» общественный деятель Вадим Попов.

Активист пояснил, что в Прощеное воскресенье принято приносить извинения и прощать задолженности.

«Почему бы в этот день во имя социальной справедливости банкам не списать долги за кредиты многодетным семьям и семьям участников СВО?», — поинтересовался Попов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки для семей с четырьмя и более детьми на сумму до 450 тыс. рублей.

Кроме того, кабмину поручено оценить спрос на группы для малышей в яслях; проанализировать успешные практики поддержки семей сотрудников, имеющих детей; выдать вузам указания по обустройству условий для студенток-матерей; создать госпрограммы по повышению качества жилья для семей, особенно с детьми до 7 лет.