«Простите меня за все»: Симоньян обратилась к поклонникам

Журналистка и главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в православный праздник Прощеного воскресенья обратилась к подписчикам в личном блоге.

Страдающая онкологией журналистка попросила у поклонников прощения.

— Простите меня за все, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее журналистка ответила на критику своего внешнего вида со стороны пользователей Сети, которые обвинили ее в «подчеркивании побочных эффектов» онкологии. В частности, они отметили обтягивающие штаны при худобе журналистки и ее лысую голову.

В середине февраля глава RT впервые появилась на публичном мероприятии без парика, который ей приходилось носить из-за прохождения химиотерапии.

Прощеное воскресенье в России по традиции отмечают в последний день Масленицы, накануне Великого поста. В этом году праздник выпадает на воскресенье, 22 февраля. Православные в этот день просят прощения у своих близких.

Священник Филипп Ильяшенко рассказал «Вечерней Москве», как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье и можно ли отправлять в этот день или в другие церковные даты цифровые открытки.