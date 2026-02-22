«Ритуал очищения»: чучело певца Shaman сожгли на Масленицу на Байкале

В последний день Масленицы на Байкале сожгли чучело российского певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил Telegram-канал «Раптли».

© скриншот / «Раптли» / Telegram

— Ритуал очищения: на Байкале сожгли чучело Шамана. Возможно, теперь озеро передумает переезжать, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что чучело установили на деревянной палке, оно облачено в черную одежду. На месте головы установлена фотография лица артиста.

20 февраля Дронов опубликовал в своем блоге новое провокационное видео, на котором танцует на озере Байкал. Однако, по его словам, ролик сделан с помощью искусственного интеллекта. Ранее певец выложил видеоролик, на котором он несколько раз облизал байкальский лед, при этом публикацию исполнитель сопроводил подписью «18+».

