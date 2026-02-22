Россиянам рассказали, как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье в РФ по традиции отмечают в последний день Масленицы, накануне Великого поста. В этом году праздник выпадает на воскресенье, 22 февраля. Православные в этот день просят прощение у своих близких.

Принято просить прощение за сказанные грубые слова, невнимание, зависть, раздражение, осуждение, а также за невыполненные обещания. При этом прощение предполагает отказ от повторения прежних ошибок и работу над собой.

— На слова «Прости меня» принято отвечать: «Бог простит, и я прощаю». Такая фраза подчеркивает, что окончательное прощение — в воле Божией, — передает издание «Известия».

При этом отказывать в прощении в православной традиции считается недопустимым.

Ранее настоятель Никольского собора города Можайска Московской области священник Иоанн Лобода рассказал «Вечерней Москве», почему стоит просить прощения у всех людей, даже у тех, кого не обижали.

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье и можно ли отправлять в этот день или в другие церковные даты цифровые открытки, «ВМ» рассказал священник Филипп Ильяшенко.