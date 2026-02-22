Регистр беременных планируется запустить в России с 1 марта

Регистр с данными о беременных планируется запустить в России с 1 марта. Там будут содержаться сведения о постановке на учет, исходе беременности, а также информация о выявлении у ребенка врожденных аномалий.

— Наличие критических акушерских состояний; дата и время рождения ребенка, его пол, длина тела, масса тела ребенка, баллы по шкале Апгар; сведения о развитии в перинатальном периоде отдельных состояний, — передает ТАСС.

Также в регистр будет занесена информация о беременных, которые зачали с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что главная причина демографического кризиса в России — это «женская жадность».

Беременным женщинам нужно предоставлять возможность работать дистанционно или по гибкому графику, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, нужно ли принимать эту инициативу.