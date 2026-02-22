$76.7590.28

Балицкий: электроснабжение Запорожской области практически восстановлено

Специалисты почти полностью восстановили электроснабжение в Запорожской области.

Об этом проинформировал глава региона Евгений Балицкий.

«Электроснабжение Запорожской области практически восстановлено, обесточенными остаются около 12 тыс. абонентов», — написал глава региона в Telegram.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что город полностью обесточен.

Губернатор Запорожской области сообщал о повторном отключении электроснабжения в регионе.