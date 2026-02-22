Балицкий: электроснабжение Запорожской области практически восстановлено
Специалисты почти полностью восстановили электроснабжение в Запорожской области.
Об этом проинформировал глава региона Евгений Балицкий.
«Электроснабжение Запорожской области практически восстановлено, обесточенными остаются около 12 тыс. абонентов», — написал глава региона в Telegram.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что город полностью обесточен.
Губернатор Запорожской области сообщал о повторном отключении электроснабжения в регионе.